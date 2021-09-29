الأسبوع المقبل .. التعليم تطلق اختبارات محاكية للاختبارات الدولية

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اعتمدت وزارة التعليم تنفيذ اختبارات محاكية للاختبارات الدولية (PISA, PIRLS, TIMMS)، واختبارات تحصيلية، وذلك بدءاً من يوم الأحد 26/ 2/ 1443هـ، من خلال نظام "اختبار" الإلكتروني، موجهة للطلبة في جميع مدارس التعليم العام؛ لتكون ضمن التطبيقات الصفية التي يجريها المعلمون في حصص اللغة العربية، والعلوم والرياضيات بصفة دورية طوال العام الدراسي 1443هـ.

ويأتي تنفيذ وزارة التعليم للاختبارات؛ انطلاقا من سعيها لتجويد نواتج التعلّم بالاستفادة من جميع التقويمات الدولية والتحصيلية، حيث تهدف هذه الاختبارات لقياس مستوى الطلبة، وتشخيص واقع تعليمهم، ومن ثم تطوير السياسات والممارسات التعليمية اللازمة.

وتعتمد خطة وزارة التعليم في الرفع من نواتج التعلّم التي ستنعكس على أداء الطلاب في الاختبارات الدولية على التطبيقات والأنشطة التي تستهدف مهارات التفكير العليا، وإعادة توزيع الخطط الدراسية، إلى جانب التطوير المهني للمعلمين عبر تقديم حقائب تدريبية لهم في جميع مجالات الاختبارات الدولية وتحديثها باستمرار، كذلك وضع مؤشرات ومستهدفات على مستوى المدارس والمكاتب والإدارات التعليمية، من خلال نتائج الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية بشكل دوري.