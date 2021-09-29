أخبار عاجلة

السعودية تسجل 42 حالة إصابة و 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا -
الجيش اللبناني يعلن ضبط 28 طنا من مادة نيترات الأمونيوم القابلة للانفجار -
شيخ الأزهر يشارك في إطلاق ميثاق قادة الأديان بشأن التعليم (صور) -
استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. نائب بنها يتفقد المدن الجامعية -
مسؤول روسي: سيارات الأجرة دون سائق قد تظهر قريبًا في موسكو -
بمناسبة مرور 75 عام على اليوبيل الماسي لمجلس الدولة.. إصدار عملات تذكارية فضية -
استكمال رصف عدة شوارع بالعمرانية (صور) -
التعليم: لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور للطلاب -
تعرف على مواعيد عمل البورصة عقب الاحتفال بعيد القوات المسلحة -
«المشاط»: دعم رواد الأعمال والمبتكرين من خلال الشراكات الدولية والتمويلات المتاحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التعليم" تطلق "اختبارات محاكية" للاختبارات الدولية بدءاً من الأحد المقبل

Print
"التعليم" تطلق "اختبارات محاكية" للاختبارات الدولية بدءاً من الأحد المقبل "التعليم" تطلق "اختبارات محاكية" للاختبارات الدولية بدءاً من الأحد المقبل
لقياس مستوى الطلبة وتجويد نواتج التعلّم

اعتمدت وزارة التعليم تنفيذ اختبارات محاكية للاختبارات الدولية (PISA، PIRLS، TIMMS)، واختبارات تحصيلية، وذلك بدءاً من يوم الأحد 26/ 2/ 1443هـ، من خلال نظام (اختبار) الإلكتروني، موجهة للطلبة في جميع مدارس التعليم العام؛ لتكون ضمن التطبيقات الصفية التي يجريها المعلمون في حصص اللغة العربية، والعلوم والرياضيات بصفة دورية طوال العام الدراسي 1443هـ.

ويأتي تنفيذ وزارة التعليم للاختبارات؛ انطلاقاً من سعيها لتجويد نواتج التعلّم بالاستفادة من جميع التقويمات الدولية والتحصيلية، حيث تهدف هذه الاختبارات لقياس مستوى الطلبة، وتشخيص واقع تعليمهم، ومن ثم تطوير السياسات والممارسات التعليمية اللازمة.

وتعتمد خطة وزارة التعليم في الرفع من نواتج التعلّم التي ستنعكس على أداء الطلاب في الاختبارات الدولية على التطبيقات والأنشطة التي تستهدف مهارات التفكير العليا، وإعادة توزيع الخطط الدراسية، إلى جانب التطوير المهني للمعلمين عبر تقديم حقائب تدريبية لهم في جميع مجالات الاختبارات الدولية وتحديثها باستمرار، كذلك وضع مؤشرات ومستهدفات على مستوى المدارس والمكاتب والإدارات التعليمية، من خلال نتائج الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية بشكل دوري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مكان المستثمر" تطرح 15 عقارًا بمساحة 41 ألف م2 شمال الرياض

"مكان المستثمر" تطرح 15 عقارًا بمساحة 41 ألف م2 شمال الرياض

ناشرون: قطاع النشر جاهز للذكاء الاصطناعي.. ولن يستغني عن البشر

ناشرون: قطاع النشر جاهز للذكاء الاصطناعي.. ولن يستغني عن البشر

"الفيصل" يوقع ديوانه الجديد "أبيات".. ومعهد العالم العربي يكرمه في باريس

"الفيصل" يوقع ديوانه الجديد "أبيات".. ومعهد العالم العربي يكرمه في باريس

برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يعقد جلسته بالاتصال المرئي ويصدر 6 قرارات

برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يعقد جلسته بالاتصال المرئي ويصدر 6 قرارات