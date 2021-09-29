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أحمد رفعت يكشف مصيره مع المصري

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أحمد رفعت يكشف مصيره مع المصري أحمد رفعت يكشف مصيره مع المصري

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كشف أحمد رفعت، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن مصيره مع الفريق في الفترة الجارية.

وقال أحمد رفعت، في تصريحات تلفزيونية :«انا مستمر مع النادي المصري في الموسم المقبل، ولا توجد أي مشكلة مع مسؤولي النادي أو الجهاز الفني بقيادة التونسي معين الشعباني».

واضاف: «ارتبط بالنادي المصري وجمهوره الذي يدعمني طوال الوقت، وهذا لا يقدر بأي بثمن، وأتمنى أن يظهر الفريق بأفضل مستوى له في الموسم المقبل».

وأشار: «التونسي معين الشعباني، من أفضل المدربين في افريقيا، وسيكون اضافة قوية للمصري في الموسم المقبل، خاصة بعد الصفقات التي تم تدعيم بها الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري».

المصرى اليوم

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