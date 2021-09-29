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محافظ السويس يلتقي القيادات التعليمية بالمحافظة

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محافظ السويس يلتقي القيادات التعليمية بالمحافظة محافظ السويس يلتقي القيادات التعليمية بالمحافظة

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عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اجتماعا بالقيادات التعليمية بالسويس بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة ومحمود الفولي مدير عام مديرية التربية والتعليم ووكيل المديرية ومديري الادارات التعليمية.

وفي اللقاء، شدد المحافظ علي مدير عام المديرية بتكليف القيادات التعليمية باعداد خطة لكل ادارة بهدف الاستعداد الجاد لاستقبال العام الدراسي الجديد وعمل خطة سير عمل لكل ادارة وتنفيذ خطة الصيانة للمدارس والمرور عليها للتأكيد علي جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي.

وأكد المحافظ على أنه سيتم محاسبة أي قيادة تقصر في عملها ، مؤكدا على القيادات التعليمية بالتعاون والتكاتف من اجل الارتقاء بالعملية التعليمية في السويس .

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مديرية الأمن لمنع تواجد اي اشغالات أو تعديات خارج المدارس، وأيضا التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لعمل حملات نظافة بالمناطق المحيطة بالمدارس. كما كلف مديرية الصحة بتكثيف وزيادة فرق التطعيم المتحركة بالمدارس للانتهاء من تطعيم هيئة التدريس ضد .

المصرى اليوم

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