دعم ثلاثي لبيج رامي قبل مستر أولمبيا 2021

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دعم الثلاثي المصري محمد شعبان واحمد الورداني وحسن مصطفى، أبطال العالم في كمال الأجسام للمحترفين، المشارك في مستر أولمبيا 2021، زميلهم النجم المصري بيج رامي حامل لقب نسخة 2020، في المنافسة بقوة للاحتفاظ بجائزة الساندو التي يحصل عليها بطل مستر أولمبيا كل عام.

واتفق اللاعبون الثلاثة خلال مداخلة تلفزيونية عبر تطبيق زووم، على ضرورة أن يفوز رامي بلقب مستر اولمبيا للعام الثاني على التوالي لرفع اسم مصر عاليا، والتأكيد على ان أبطال مصر يمتلكون الجينات التي تؤهلهم لريادة العالم في كمال الأجسام للمحترفين.

وتمنى محمد شعبان نجم فريق كوسكواد الذي يلعب له ممدوح السبيعي، تكرار تتويج رامي باللقب حتي لا يخرج من مصر، موضحا انه يسعى للدخول ضمن الtop 10، هذا الموسم هو وحسن مصطفى على ان يتسلم في الاعوام المقبلة راية اللتويج بلقب مستر اولمبيا من بيج رامي.

وشدد حسن مصطفى على اهمية الدعم المالي للفوز بكبري البطولات، مشيرا إلى انه حصل على دعم كبير منذ انضمامه لفريق كوسكواد الذي يلعب له بيج رامي، وبعد فوز الاخير بمستر اولمبيا ارتفع سقف طموحات المحترفين المصريين في تكرار هذا الانحاز لرفع اسم مصر.

على الجانب الآخر طالب احمد الورداني الذي يلعب في فئة 212 اللاعبين الشباب بضرورة الاجتهاد وتحقيق نتائج ايجابية للحصول على فرصة الانضمام لفريق كبير مثل كوسكواد الذي أسسه اسلام قرطام، ويضم في صفوفه 65 لاعبا، موضحا انه عمل سائقا على تاكسي وميكانيكي للصرف على كمال الاجسام وتحقيق انجاز حقيقي في اللعبة.

واختتم الورداني قائلا:«اتمنى الفوز بمستر اولمبيا لتكرار انجاز بيج رامي في العام الماضي، بخلاف اننا جميعأ لدينا رغبة قوية في تتويج رامي بلقب الوزن المفتوح لانه الاحق والاكثر الحاهزية، بخلاف رغبتنا في ان تكون هناك سيادة مصرية في اهم بطولات العالم واقواها في كمال الاجسام للمحترفين».

ويشارك 4 لاعبين مصريين في نسخة مستر اولمبيا 2021 هم بيج رامي حامل اللقب ومحمد شعبان وحسن مصطفى في الوزن المفتوح واحمد الورداني في وزن 212 باوند في حدث هو الاول من نوعه على مستوى العالم العربي والشرق الاوسط.

وتستضيف مصر فعاليتي أولمبيا مصر للهواة المقرر اقامتها خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر المقبل، وفعالية (KO PRO) التي تقام يومي 30 و31 من نفس الشهر، على مسرح كايرو شو بفندق موفينبيك مدينة الانتاج الإعلامي في 6 أكتوبر، والذي تنظمه كوسكواد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة .