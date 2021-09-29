محافظ القليوبية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات والإعدادية (صور)

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كرم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، 73 طالبًا وطالبة من أوائل الشهادة الإعدادية، وطالبين من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (علمي رياضة ومكفوفين)، و3 طلاب من أوائل الثانوية الأزهرية، و٣ طلاب من أوائل الدبلومات الفنية، بمنحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير تحفيزًا لهم على مواصلة التفوق، وتقديرًا للأداء المتميز والإشراف الجيد على العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال مشاركته احتفالية تكريم أوائل الشهادات العامة والفنية والأزهرية للعام الدراسي 2020/2021، والتي نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بقاعة الإحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والدكتوره ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، وياسر محمود وكيل وزاره التربية والتعليم بالقليوبيه، وعدد من قيادات المحافظة ومديرية التربية والتعليم وأولياء الأمور ومجالس الأمناء.

وأعرب المحافظ عن سعادته بتواجده وسط أبنائه المتفوقين والمتفوقات في الشهادات العامة والأزهرية، وذوي الهمم من الصم والبكم والمكفوفين، للاحتفال بهم وتكريمهم تقديرًا لما قدموه خلال فترة دراستهم وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية والمحافظة، مشيداً بدور الأسرة في رعاية أبنائها والاهتمام بهم، وتهيئة الأجواء المناسبة للحصول على أعلى الدرجات، متمنيًا لهم التفوق في المراحل الدراسية المقبلة.

كما قدم محافظ القليوبية تهنئة خاصة للمتفوقين والمتفوقات من ذوي الهمم «الصم والبكم – المكفوفين» لحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، وتغلبهم بالإرادة والعزيمة على الصعاب التي واجهتهم خلال فترة الدراسة، معربا عن فخره بهم جميعا وبالنماذج المشرفة التي استطاعت التفوق والتميز وتحقيق مراكز متفوقة في ظل ظروف استثنائية لمدة عامين متتالين يمر بها العالم بأسره وهى جائحة فيروس كورونا، متمنيًا لهم دوام التفوق في حياتهم العملية والعلمية القادمة.

كما طالب المحافظ أبناءه الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، حيث إن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين في كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها، موجها الشكر لأولياء أمور الطلاب على جهودهم مع أبنائهم، لتحقيق النجاح والتفوق، مشيدًا بجهد قيادات التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالمحافظة، وحرصهم على توفير المناخ التعليمي الآمن والجيد لتحقيق التفوق لأبناء المحافظة.

وأكد على استمرار تقديم كافة أنواع الدعم لمنظومة التعليم العام والفني والأزهري بالمحافظة من أجل تخريج كوادر قادرة على مواكبة خطوات التنمية بها سواء فى إقامة منشآت تعليمية جديدة أو تدريب الكوادر التعليمية وادخال كل ما هو جديد من الوسائل التعليمية والمعامل التكنولوجية الحديثة.

وخلال الاحتفالية، كرم المحافظ أيضا عدد 7 من موجهي عموم الادارات التعليمية لتميزهم ومشاركتهم في مسابقات للطلبة الموهوبين وحصولهم علي مراكز علي مستوى الجمهورية وهم محمد عبد المنعم احمد موجه المسرح، وسمیر محمد حسانين موجه التربية الرياضية، ومحمد مرسي ياسين موجه التربية الاجتماعية، ونفین علام على عبد الرحمن موجه التربية الموسيقية، ونجاح محمد السيد عبد القوي موجه التربية الفنية، وزينب أحمد حسن موجه المكتبات، وأحمد عبد الهادي الشاذلي موجه الصحافة، وحمدي غنيم محمد سلام مدير إدارة التربية الخاصة.

محافظ القليوبية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والإعدادية

محافظ القليوبية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والإعدادية

محافظ القليوبية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والإعدادية

محافظ القليوبية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والإعدادية

محافظ القليوبية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والإعدادية

محافظ القليوبية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والإعدادية

محافظ القليوبية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والإعدادية

محافظ القليوبية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والإعدادية

محافظ القليوبية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والإعدادية

محافظ القليوبية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والإعدادية