ضبط متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بمساعدة آخر في سوهاج

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول، بمساعدة آخر يعمل بتلك الدولة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين، أحدهما يعمل بإحدى الدول، والثاني مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية وإرسالها للثاني عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، إذ يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه، بالاشتراك مع المتهم المتواجد خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغ مليون جنيه مصري.