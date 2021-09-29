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غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز على ريال مدريد

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غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز على ريال مدريد غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز على ريال مدريد

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حرصت الصفحة الرسمية لنادي غزل المحلة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على تهنئة نادي شيريف المولدوفي بعد الفوز على ريال مدريد.

وكان النادي المولدوفي قد حقق فوزًا قاتلًا على العملاق الإسباني في ملعبه بهدفين مقابل هدف، ضمن فاعليات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتبت الصفحة: «نبارك لكم الفوز الرائع الذي أحرزتموه على الريال.. الكبير في أوروبا.. ونأمل أن لاعبكم الأسبق - الحالي معنا- إبراهيم كونيه أن يكرر مثلها معنا... أمام عمالقة إفريقيا».

المصرى اليوم

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