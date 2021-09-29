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الصحة: استقبال 5 ملايين جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني اليوم بمطار القاهرة

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الصحة: استقبال 5 ملايين جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني اليوم بمطار القاهرة الصحة: استقبال 5 ملايين جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني اليوم بمطار القاهرة

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال 4 ملايين و424 ألفًا و400 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، اليوم الأربعاء بمطار القاهرة الدولي، وذلك بمشاركة هيئة الشراء الموحد، وبالتعاون مع الصينية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم استلام مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفاك" الصينية، أمس الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى 3 آلاف لتر من المواد الخام تكفي لتصنيع 4,6 ملايين جرعة، لافتًا إلى أن الشحنة تأتي ضمن 8 آلاف و600 لتر من المواد الخام، تستقبلهم تباعاً على ثلاث شحنات، ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة سينوفاك الصينية.

وأشار، إلى أن جميع اللقاحات التي تصل مصر، حاصلة على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى أن شحنات اللقاح التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية.

وناشدت الوزارة، المواطنين مجددًا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

المصرى اليوم

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