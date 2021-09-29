ليس البقاء للأقوى فحسب بل للأشرس والأكثر مهارة.. انطلاق أسبوع «الدب السمين» في ألاسكا (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعد الدب البني رمزا للشراهة ووفرة الطبيعة، وهو ما أوحى لسكان ألاسكا بإقامة احتفال سنوي إحتفاء بهذا الحيوان، الذي يسابق رغم ثقل وزنه عقارب الساعة الصغيرة والكبيرة على السواء استعدادا للبيات الشتوي، وذلك بالتهام كميات ضخمة من طعامها المفضل، الذي يمكنه من الاحتفاظ بأكبر قدر من الطاقة التي تتحول إلى سمنة ودهون تحت الفراء الكثيف .

إنه صراع البقاء ..ليس بقاء الأقوى فحسب، ولكن بقاء الأشرس، والأكثر مهارة في اصطياد الفرائس والضحايا من سمك السلمون، فالدببة لا يشغل بالها في ذلك الوقت أكثر من زيادة وزنها قبل موسم البيات الشتوي الذي يمكن أن تفقد فيه ثلث وزنها، الذي يصل حتى 453 كيلوجراما بسبب ما تلتهمه من أسماك في فصل الصيف

وبدأ عشاق الحياة البرية اليوم وعلى مدار الأسبوع القادم في تصويت عبر الانترنت لاختيار الدب الأضخم، و«الأكثر سمنة» من بين بين 12 دبا بمنتزه كاتماي الوطني بولاية ألاسكا الأمريكية والذي يضم 2200، دب، حيث جرى التقاط صور ومقاطع فيديو في نهر بروكس الغني بأسماك السلمون .

و بدأت فكرة أسبوع «الدب السمين» عام 2014 بعرض ليوم واحد قبل أن يصبح أسبوعا كاملا في العام التالي.

و يزداد الحدث شعبية كل عام مع وصول التصويت عبر الإنترنت إلى ما يقرب من 650 ألف صوت عام 2020 مقارنة مع نحو 55 ألفا في 2018 حسبما قالت المسؤولة الإعلامية بمتنزه كاتماي ناعومي بوك، موضحة سبب الشعبية التي يتمتع بها هذا الحدث، وهو أن الدببة السمينة «تجلب السعادة للناس».

كما يرتبط الاحتفال السنوي بعودة أسماك السلمون بأعداد قياسية إلى خليج بريستول هذا العام، في أعقاب موجات هجرة كبيرة لها في السنوات القيلة الماضية، بمثابة هبة بالنسبة للدببة الصغيرة في كاتماي.

ومن المقرر الإعلان عن الدب الفائز في الخامس من أكتوبر المقبل، حسب وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية التي اهتمت بالحدث، ونشرت تقارير اليوم تفيد بأن الاحتفال هو مشروع مشترك بين المتنزه وشريكين غير هادفين للربح، وهما مجلس الحفاظ على متنزه كاتماي، وموقع إكسبلور دوت أورج .

وتعتبر الدببة السمينة محور كل شيء في هذا الأسبوع، فصورها مطبوعة على القمصان وفناجين القهوة وغيرها من المشتريات والتذكارات، إلى الحد الذي خصصوا فيه منهجا دراسيا خاصا بها يتعرف من خلاله الطلاب على علم الأحياء والبيئة والحياة البرية.

وتعد دببة كاتماي من بين أضخم الدببة في العالم، وذلك لتوافر كميات كبيرة من سمك السلمون التي تصل إلى النهر من خليج بريستول في جنوب غرب ألاسكا.