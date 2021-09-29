بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية الثروه السمكية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور احمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس مجلس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين.

وأعلن الدكتور احمد زكى أن البروتوكول يهدف إلى إعداد وتنفيذ ورش العمل وبرامج التدريب والتأهيل ونقل الخبرات، وإعداد وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة وتنفيذ خدمات بحثية معملية وحقلية بالإضافة إلى إعداد خطة تدريبية لطلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا لزيارات علمية في المزارع السمكية والمفرخات التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وأضاف رئيس الجامعة أن مجالات التعاون تشمل تبادل الخبرات والمعاونة في مجالات ومشروعات الثروة السمكية والخدمات البحثية والحقلية بكافة انواعها ( مفرخات الاسماك- المزارع السمكية ) مع نقل الخبرات في مجال تطوير وإنشاء مزارع نموذجية وتدريب كوادر متخصصة لتحقيق الإستفادة القصوى في هذا المجال والتعاون في مجالات الرعاية البيطرية الشاملة والفنية التسويقية للإنتاج السمكى كما تتيح الجامعة المعامل البحثية وكافة امكانياتها للهيئة.

ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح الدين مصيلحى أن البروتوكول يأتى في إطار مسئولية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية باعتبارها الهيئة المشرفة على مجال الإستزراع السمكى ومن أهم أهدافها بناء القدرات وتنمية الثروة السمكية ودعم أنشطة البحث العلمى والتدريب المستمر على أحدث تقنيات التشخيص العلاجى للمشكلات التي تواجه الإستزراع السمكى وزيادة الوعى ونقل المعرفة في المجالات العلمية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة .

وأضافت الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري أن هناك تقارب بين الطرفين ولتوثيق أواصر التعاون والتنسيق بين الطرفين بما يحقق التنمية المستدامة.