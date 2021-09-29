مدبولي يشدد على الإسراع بتطعيم العاملين في قطاع التعليم بلقاح كورونا

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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأربعاء، الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد، في إطار حرص الحكومة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية، والحفاظ على الصحة العامة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات دائمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحرص على بذل أعلى درجات التنسيق استعدادًا لعام دراسي جديد آمن لأبنائنا الطلاب، وكافة المشاركين في العملية التعليمية سواء الجامعي أو قبل الجامعي.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على الإسراع في تطعيم جميع العاملين بقطاع التعليم، وكذا طلاب الجامعات، مع ضرورة الحفاظ في الوقت نفسه على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، خلال الاجتماع، إلى ما تم اتخاذه من إجراءات في إطار استعداد كل الجامعات والمعاهد لاستقبال العام الدراسي الجديد، الذي سيبدأ يوم السبت الموافق التاسع من شهر أكتوبر المقبل، موضحًا أنه تم الانتهاء من تطعيم ما يقرب من 700 ألف من منتسبى الجامعات، ما بين أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين، والطلاب، حيث وصل معدل تلقى الجرعات إلى 36 ألف جرعة يومياً بالجامعات على مستوى الجمهورية.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية لمختلف الفرق، والتأكد من انتظام كافة العاملين في قطاعات التعليم العالى، مع الالتزام بمختلف الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى قرب الانتهاء من أعمال مكتب التنسيق لهذا العام، حيث تم اتمام إجراءات التنسيق لحوالي 580 ألف طالب من طلاب الشهادات الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بالإضافة إلى 240 ألف طالب من الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية.

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستمرار في الترتيب والاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، في التعليم ما قبل الجامعي، في التاسع من أكتوبر المقبل بشكل نظامي، وبحضور كامل، لافتاً في هذا الصدد إلى مواصلة جهود توفير لقاح كورونا للمعلمين والإداريين، والتنسيق مع مديري المديريات بكافة المحافظات، للتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا لضمان سلامة كل القائمين على العملية التعليمية.

وأوضح شوقي أن الوزارة خاطبت كل المديريات والإدارات التعليمية والمدارس من أجل تعميم الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد التي أقرتها الوزارة وتوزيعها على الإدارات والمدارس، مع التوجيه بتشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة، بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، استعدادًا للعام الدراسى 2021/2022، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لذلك.