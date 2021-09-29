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«البيطريين»: فرعية البحيرة تكرم الأعضاء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه

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«البيطريين»: فرعية البحيرة تكرم الأعضاء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه «البيطريين»: فرعية البحيرة تكرم الأعضاء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه

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أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، عن تنظيم النقابة الفرعية بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتورة صفاء غربال، نقيب الفرعية، لحفل تكريم الأطباء البيطريين الحاصلين على درجتي الماجستير، والدكتوراه، وأبناء الأعضاء المتفوقين في الشهادات العامة، وذلك بحضور وفد من النقابة العامة للأطباء البيطريين ضم الدكتور محمد شفيق، الأمين العام، والدكتور أحمد طنطاوي، والدكتور أحمد البنداري، عضوي المجلس.

وأوضحت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الحفل بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاه كلمة من الدكتورة صفاء غربال، رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة، والتي توجهت بالشكر لأبناء النقابة المتفوقين، وأعضاء مجلس النقابة العامة، لحرصهم على الحضور، وعقب انتهاء التكريم تم تقديم عددا من الفقرات الفنية من طلبة كلية الطب البيطري بدمنهور.

المصرى اليوم

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