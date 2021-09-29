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محافظ دمياط تفاجئ عددًا من المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي

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محافظ دمياط تفاجئ عددًا من المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي محافظ دمياط تفاجئ عددًا من المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي

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أجرت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم الأربعاء، زيارة مفاجئة لعدد من المدارس بمدينة دمياط وذلك للتأكد من جاهزيتهم لاستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١.

شملت الزيارة مدارس الإمام محمد عبده الابتدائية واللوزى الثانوية بنات ودمياط التجريبية الإعدادية المطورة والشهيد عز الدين الشامى الابتدائية وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات بهم، وأيضاً الاطمئنان على ما تم تنفيذه من أعمال صيانة بالمبانى بما تشمله من فصول وقاعات أنشطة ودورات مياه، بالإضافة إلى تجهيز غرف العزل والزائرة الصحية.

ووجهت «عوض» بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة والإنارة والنظافة وأيضاً تواجد مصادر التهوية الجيدة مع الالتزام التام بمعايير الأمان للحفاظ على سلامة الطلاب، مؤكدة على تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم ونشر قوائم الطلاب والجداول الدراسية، والانتهاء من تلك الأعمال كافة مطلع الأسبوع القادم.

وفى سياق متصل، تابعت المحافظ منظومة تسليم الكتب المدرسية للطلاب، وأكدت على مديري المدارس بالتواصل مع مجالس الامناء لتغطية المصروفات للطلاب الغير قادرين، مؤكدة على وضع خطة استباقية لضمان انتظام اليوم الدراسى ودخول وخروج الطلاب تحت مظلة من الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار ، مع التزام أعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية بتلقى لقاح كورونا ووجهت إدارة المتابعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع جميع الإشغالات بمحيط المدارس.

المصرى اليوم

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