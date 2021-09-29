البرد والأنفلونزا وكورونا .. 3 أمراض بأعراض مختلفة

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قدم الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة نصائح للتفريق بسهولة بين أعراض الإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد والحساسية وفيروس كورونا المستجد، خاصة مع مرور الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.

قال «الحداد» خلال تصريحات تليفزيونية، لقناة «TEN»، الأربعاء، إن شهري سبتمبر وأكتوبر من أسوأ شهور السنة على مرضى حساسية الأنف ومرضى حساسية الصدر، سواء كانوا أطفالا أو بالغين، خاصةً أن هذه الفترة تتزامن مع بداية الموسم الدراسي، لكن العام الجاري يعد أكثر تميزًا فيما يتعلق بهؤلاء المرضى عن السنوات الماضية، وهذا يرجع لمتحور دلتا الذي يعد شديد الإصابة وسريع الانتشار، وهو في الأساس فيروس تنفسي سينضم للفيروسات التنفسية المعروفة وهي البرد والأنفلونزا لتشابه الأعراض.

أوضح أن هناك فرقا بين البرد والأنفلونزا فالبرد يعتبر تعبا بسيطا يصحبه ارتفاع بسيط في درجة الحرارة لا يتجاوز 38 درجة، بما لا يُعيق الإنسان من ممارسة حياته بشكل طبيعي، أما الأنفلونزا فتتميز بارتفاع حرارة يصل إلى 39 درجة مع آلام في العظام وصداع شديد بالإضافة إلى ألم في العين ومشاكل تنفسية قد تؤدي إلى التهاب رئوي.

تابع: «أما كورونا فأعراضها مختلفة تمامًا تبدأ من أعراض تتشابه مع نزلة البرد لأعراض شديدة جدًا تجتاز دور الإنفلونزا في ارتفاع الحرارة والمشاكل التنفسية»، مضيفًا أنه لتفادي الوقوع في فخ تشابه الأعراض يجب تلقي لقاح الإنفلونزا لحماية أنفسنا من الإنفلونزا وبالتالي الحد من أعراضها، بالإضافة إلى ضرورة تلقي لقاح كورونا.

ونصح مرضى حساسية الأنف العودة لاستخدام البخاخات وأدوية الحساسية مجددًَا، وكذلك مرضى الحساسية، كما نصح بتلقي تطعيم المكونات الرئوية وهو مهم للحماية من النزلات الشعبية الناتجة عن الالتهاب الرئوي.