إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمركز كفر سعد بدمياط

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أعلنت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تواصل أعمال حملات الموجة الـ١٨ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي، للحفاظ على حق الشعب ومواجهة البناء المخالف تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتصدي الحاسم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة ٥ حالات تعدٍ على أملاك الدولة تابعة لولاية الموارد المائية والرى بمساحة ٧٥٧م٢، بمركز كفر سعد وذلك خلال الحملة المُنفذة اليوم ضمن أعمال الموجة الـ18.

أضافت «المحافظ» أنه تمت إزالة عدد ١٤٩ حالة تعدٍ على أملاك الدولة بعدد من المناطق بمساحة إجمالية ١٨٦٢٨ م٢ وذلك منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة، مشددة على كافة الجهات المعنية ورؤساء الوحدات المحلية بالرصد الفورى لأى حالة تعدٍ في المهد والتعامل معها بكل حسم.