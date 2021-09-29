أخبار عاجلة

السعودية تسجل 42 حالة إصابة و 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا -
الجيش اللبناني يعلن ضبط 28 طنا من مادة نيترات الأمونيوم القابلة للانفجار -
شيخ الأزهر يشارك في إطلاق ميثاق قادة الأديان بشأن التعليم (صور) -
استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. نائب بنها يتفقد المدن الجامعية -
مسؤول روسي: سيارات الأجرة دون سائق قد تظهر قريبًا في موسكو -
بمناسبة مرور 75 عام على اليوبيل الماسي لمجلس الدولة.. إصدار عملات تذكارية فضية -
استكمال رصف عدة شوارع بالعمرانية (صور) -
التعليم: لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور للطلاب -
تعرف على مواعيد عمل البورصة عقب الاحتفال بعيد القوات المسلحة -
«المشاط»: دعم رواد الأعمال والمبتكرين من خلال الشراكات الدولية والتمويلات المتاحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«المحامين»: النقيب يترأس جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد بـ12 فرعية

Print
«المحامين»: النقيب يترأس جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد بـ12 فرعية «المحامين»: النقيب يترأس جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد بـ12 فرعية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابات دمياط، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، وذلك برئاسة رجائي عطية، نقيب المحامين، وبإشراف حسين الجمال أمين عام النقابة.

وأدى المحامون الجدد اليمين القانونية أمام النقيب العام، وسط حالة من السرور والفرح بانضمامهم رسميًا لجداول نقابة المحامين.

وكانت النقابة نبهت على الأعضاء الجدد بعدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد، والالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف، وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، والحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.

وأضافت: «من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية، ويرجى إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وإحضار رقم القيد الخاص بالمحامي، أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على المحامين».

واختتمت: «على من لم يتمكن من تسلم كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن، لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 42 حالة إصابة و 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 42 حالة إصابة و 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الحكومة توافق على تخفيض أسعار تحليل «PCR» لفيروس كورونا (تعرف على الأسعار)

الحكومة توافق على تخفيض أسعار تحليل «PCR» لفيروس كورونا (تعرف على الأسعار)

الخليج يسجل أكثر من 2 مليون و512 آلاف إصابة بفيروس كورونا

الخليج يسجل أكثر من 2 مليون و512 آلاف إصابة بفيروس كورونا

الحكومة توضح حقيقة تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا

الحكومة توضح حقيقة تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا