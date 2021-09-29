مذكرة للبرلمان لزيادة سعر توريد القصب لـ1000 جنيه

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قال أحمد عبدالعظيم، رئيس جمعية القصب، إنه سيتقدم بمذكرة للجنة الزراعة والرى بمجلس النواب مع بدء دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب في فصله التشريعى الثانى يوم السبت المقبل، يطالب فيها بزيادة سعر طن قصب السكر إلى 1000 حنيه، مبرراً طلبه بما اعتبره ارتفاع جنوني في اسعار مستلزمات الانتاج والعمالة.

وأضاف «عبدالعظيم» أن سعر توريد قصب السكر ثابت منذ فترة طويلة عند 720 جنيها للطن برغم وصول شيكارة الاسمدة في السوق الحر إلى 400 جنيه وكان أعلى سعر للشيكارة الواحدة من الاسمدة منذ ثلاث سنوات في السوق الحر 280 جنيها، موضحاً أن مزارعي القصب ينتظرون عام كامل حتي حصاد المحصول بداية من شهر يناير وطوال العام يقومون برعاية المحصول بالري والرش والتسميد، مشيراً إلى أنه بسبب تأخر وصول الأسمدة المدعمة للمزارعين وعدم كفايتها لتسميد المحصول لجأ العديد من مزارعى قصب السكر في محافظات صعيد مصر لشراء الاسمدة من السوق الحر .

وطالب رئيس جمعية القصب من الحكومة، تجديد اصناف القصب التي تزرع منذ عقود إلى اصناف اكثر إنتاجية وأفضل في نسبة السكر وتكون مقاومة للأمراض بعد ان انتشرت الثاقبات وبعض الحشرات التي تؤثر سلبياً في المحصول، مؤكداً أهمية هذا المحصول الاستراتيجي في إنتاج ما يزيد عن مليون طن سكر سنوياً ويصنع منه اكثر من 20صناعة أخرى غير السكر منها ” الخشب الحبيبي والميثان والورق والعسل الاسود والعطور وغيرها .

وقال أحمد عبدالعظيم إنه يجب تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمزارعي قصب السكر حتى لايقبل المزارعون على زراعات أخرى بسبب مايتكبدونه من خسائر مؤكداً أن زيادة طن قصب السكر إلى 1000 جنيه هو أقل تقدير لهؤلاء المزارعين الذين ضحوا واستمروا في زراعة محصول قصب السكر على الرغم من استمرارهم في تحقيق الخسائر