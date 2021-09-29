"الزكاة " تضبط أكثر من ألف مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية

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نفّذت أكثر من 4 آلاف زيارة تفتيشية على قطاعات تجارية عدة

ضبطت الفرق الرقابية والتفتيشية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 1000 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وذلك خلال قيامها بما يزيد على 4000 زيارة تفتيشية، الأسبوع الماضي على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وتنوعت المخالفات المضبوطة بين تحصيل ضريبة أعلى من النسبة الأساسية، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وكذلك تحصيل ضريبة من قبل شخص غير مسجل، حيث شملت الزيارات التفتيشية التي نفذتها الهيئة عدداً من القطاعات التجارية، من أبرزها: التجزئة، والتجارة العامة، والمطاعم، والسيارات.

وأكدت الهيئة أن الزيارات تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها الهيئة بواسطة فرق التفتيش الميداني، وذلك بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وجَدَّدت دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بالأنظمة الضريبية السارية في المملكة، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين من قطاع الأعمال بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الرسمي (zatca.gov.sa)، أو من خلال التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2،5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.