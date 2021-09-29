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كشفت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، عن فترات المناعة التي يمنحها كل لقاح للمتلقين، إذ أن لقاحات كورونا تستمر فاعليتها من 9 شهور لـ 12 شهرًا، ويتوقف ذلك على تفاعل الجسم مع اللقاح، وتلك اللقاحات هي«أسترازينيكا، سبوتنيك، جونسون أند جونسون، سينوفارم، سينوفاك، بينما تمتد فاعلية» فايزر«لمدة ستة أشهر.

وقال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية «dmc»، الثلاثاء، إن لقاح الفيروسات التنفسية بشكل عام لا تعطى مناعة أبدية، ولكنها تعطى حماية قصيرة الأمد، بسبب تحور الفيروسات، وتغير شكلها لأكثر من مرة، مما يصعب على الجهاز المناعي التعرف عليها.

وأشار أن منظومة اللقاحات إذا ظلت تعمل بنفس الوتيرة السريعة التي تقوم بها الدولة المصرية مثل التطعيمات الجماعية في المصالح الحكومية، سنصل إلى مناعة القطيع باللقاح.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، أن تحور «دلتا ودلتا بلس» لم يؤثرا على الشوكة البروتينية للفيروس التي يتم صنيع اللقاح منها، وبالتالي لا تزال اللقاحات حتى هذه اللحظة تحمى من مضاعفات المتحور.

متحورا «مو، والمتوحش» صنفتهما منظمة الصحة العالمية بأنهما حاليا تحت الدراسة، ولم يصلا إلى درجة «دلتا ودلتا بلس» إذ أن سرعتهم على الانتشار لم تصل إلى سرعة «دلتا ودلتا بلس».

أجاب رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن مناعة الاصابة لم تكن مناعة أبدية طويلة الامد، وبالتالي المتعافي لاكثر من 3 أشهر يحتاج لأخذ اللقاح، وينصح أيضا بأخذ لقاح الانفلونزا لتشابه أعراض فيروسات فصل الخريف مع بعضها. ولا يوجد تعارض بين أخذ لقاح الانفلونزا ولقاح كورونا في اليوم ذاته.