رفضوا التطعيم ضد كورونا.. شركة طيران أمريكية تنظر في أمر تسريح 600 موظف

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قالت صحيفة «هيل» إن شركة «يونايتد إير لاينز» الأمريكية أعلنت أنها تنظر في تسريح حوالي 600 من موظفيها، لرفضهم تنفيذ التطعيم الإجباري ضد كورونا.

ونقلت الصحيفة عن بيان مشترك لمدير عام الشركة سكوت كيربي، ورئيسها بريت هارت: «القرار كان صعبا للغاية، لكن ضمان سلامة الفريق يقف دائما على رأس الأولويات.

وذكرت الشركة أن 99 ٪ من موظفيها قدموا دليلا على التطعيم يوم الاثنين الماضي، الذي حددته الشركة كموعد نهائي لتقديم مثل هذه الشهادات، على أن يتم طرد باقي الموظفين إذا لم يقدموا إعفاءات طبية من التطعيم أو ينفذوا التطعيم مع تقديم الشهادات المطلوبة، ولاتزال شركة الطيران الأمريكية الكبرى الوحيدة التي لجأت إلى إجراءات التسريح لكل من يرفض التطعيم.

وتجاوزت الإصابات في العالم 232 ملايين حالة ونحو 5 ملايين حالة وفاة.