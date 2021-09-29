أخبار عاجلة

السعودية تسجل 42 حالة إصابة و 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا -
الجيش اللبناني يعلن ضبط 28 طنا من مادة نيترات الأمونيوم القابلة للانفجار -
شيخ الأزهر يشارك في إطلاق ميثاق قادة الأديان بشأن التعليم (صور) -
استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. نائب بنها يتفقد المدن الجامعية -
مسؤول روسي: سيارات الأجرة دون سائق قد تظهر قريبًا في موسكو -
بمناسبة مرور 75 عام على اليوبيل الماسي لمجلس الدولة.. إصدار عملات تذكارية فضية -
استكمال رصف عدة شوارع بالعمرانية (صور) -
التعليم: لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور للطلاب -
تعرف على مواعيد عمل البورصة عقب الاحتفال بعيد القوات المسلحة -
«المشاط»: دعم رواد الأعمال والمبتكرين من خلال الشراكات الدولية والتمويلات المتاحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رفضوا التطعيم ضد كورونا.. شركة طيران أمريكية تنظر في أمر تسريح 600 موظف

Print
رفضوا التطعيم ضد كورونا.. شركة طيران أمريكية تنظر في أمر تسريح 600 موظف رفضوا التطعيم ضد كورونا.. شركة طيران أمريكية تنظر في أمر تسريح 600 موظف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت صحيفة «هيل» إن شركة «يونايتد إير لاينز» الأمريكية أعلنت أنها تنظر في تسريح حوالي 600 من موظفيها، لرفضهم تنفيذ التطعيم الإجباري ضد كورونا.

ونقلت الصحيفة عن بيان مشترك لمدير عام الشركة سكوت كيربي، ورئيسها بريت هارت: «القرار كان صعبا للغاية، لكن ضمان سلامة الفريق يقف دائما على رأس الأولويات.
وذكرت الشركة أن 99 ٪ من موظفيها قدموا دليلا على التطعيم يوم الاثنين الماضي، الذي حددته الشركة كموعد نهائي لتقديم مثل هذه الشهادات، على أن يتم طرد باقي الموظفين إذا لم يقدموا إعفاءات طبية من التطعيم أو ينفذوا التطعيم مع تقديم الشهادات المطلوبة، ولاتزال شركة الطيران الأمريكية الكبرى الوحيدة التي لجأت إلى إجراءات التسريح لكل من يرفض التطعيم.

وتجاوزت الإصابات في العالم 232 ملايين حالة ونحو 5 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 42 حالة إصابة و 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 42 حالة إصابة و 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الجيش اللبناني يعلن ضبط 28 طنا من مادة نيترات الأمونيوم القابلة للانفجار

الجيش اللبناني يعلن ضبط 28 طنا من مادة نيترات الأمونيوم القابلة للانفجار

شيخ الأزهر يشارك في إطلاق ميثاق قادة الأديان بشأن التعليم (صور)

شيخ الأزهر يشارك في إطلاق ميثاق قادة الأديان بشأن التعليم (صور)

استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. نائب بنها يتفقد المدن الجامعية

استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. نائب بنها يتفقد المدن الجامعية