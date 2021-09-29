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400 ألف أمريكي تلقوا جرعة معززة من لقاح كورونا في الصيدليات

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400 ألف أمريكي تلقوا جرعة معززة من لقاح كورونا في الصيدليات 400 ألف أمريكي تلقوا جرعة معززة من لقاح كورونا في الصيدليات

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قال منسق الاستجابة للوباء في البيت الأبيض، جيف زينتس، إن أكثر من 400 ألف أمريكي تلقوا جرعة معززة من لقاحات في الصيدليات خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما سمح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بإعطاء جرعات ثالثة من لقاح «فايزر/ بيونتيك» لمجموعة واسعة من الأمريكيين، وفقا لما ذكرته «سي إن بي سي».

وقال زينتس إن ما يقرب من مليون شخص من المقرر أن يحصلوا على جرعاتهم الإضافية من خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أن الاستعدادات الحكومية والفيدرالية للمعززات «دفعت ببداية قوية، لكن في الوقت نفسه، تظل الجرعتان الأولى والثانية هما الأولوية القصوى.

وتجاوزت الإصابات في العالم 232 مليون حالة ونحو 5 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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