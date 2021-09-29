الرئيس الروسي يُنهي العزل الذاتي

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قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنهى فترة العزل الذاتي التي فرضها على نفسه عندما التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء.

وخضع بوتين لعزل ذاتي «لبضعة أيام» بعدما تبين إصابة عشرات من مرافقيه بفيروس كورونا.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن قرابة 2.5 مليون سائح من روسيا زاروا تركيا هذا العام. وذلك في إشارة إلى مكانة السائح الروسي المهمة بالنسبة لقطاع السياحة التركية.

وقال بوتين بهذا الصدد: «في العام 2019 زار تركيا 6.8 مليون سائح روسي. وفي العام 2020 زارها 1.5 مليون سائح فقط، لكن الوضع يتحسن الآن بشكل تدريجي، فخلال مدة 9 أشهر من هذا العام زار تركيا 2.5 مليون سائح روسي.