تجديد حبس سمكري متهم بدهس فتاة وشقيقها بالشرقية

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس الجزئية تجديد حبس سمكري سيارات 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بدهس فتاة وشقيقها بسيارة كان يستقلها على أحد الطرق بدائرة الجمرك.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بتداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تحت عنوان (حادث مأساوي أثناء الاحتفال بحفل زفاف فـي فاقوس)، يظهر خلاله قيام قائد سيارة بالسير بسرعة بإحدى الطرق، وحال محاولته الانحراف للدخول لأحد الشوارع الجانبية اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بشخصين يقفان بجانب عامود إنارة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجاري تبلغ لمركز شرطة فاقوس، من أحد المستشفيات باستقباله كلاً من طالبة مُصابة بكسور متفرقة وتم تحويلها للمستشفى، وشقيقها طالب مصاب بإصابات متفرقة، وكلاهما مقيمان بدائرة المركز، وبسؤال شقيقتهما حاصلة على دبلوم مقيمة بذات الناحية، أفادت بأنه حال وقوف المصابين على الطريق لاستقلال إحدى سيارات الأجرة للتوجه لحفل زفاف نجل عمهما، اصطدمت بهما السيارة المشار إليها قيادة أحد الأشخاص سمكري سيارات، مقيم بدائرة المركز لاختلال عجلة القيادة بيده.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة وقائدها، وتبين عدم حمله رخصة قيادة، وبسؤاله أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أن السيارة كانت بحوزته للإصلاح وأنه قام بقيادتها للتنزه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.