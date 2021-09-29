أول تعليق من شقيقة حلا شيحة على ارتدائها الحجاب

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علقت الفنانة هنا شيحة شقيقة حلا شيحة على صورتها بالحجاب، التي نشرتها أمس عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، ويعد ذلك أول تعليق من هنا بعد عودة شقيقتها للحجاب.

حيث كتبت: «حبيبتى يا أجمل قلب».. لترد عليها حلا قائلة: «ياهنونا انتي اللي أجمل وأطيب وحبيبتي الجدعة مفيش أجمل ولا أجدع منك».

هنا شيحة عبر إنستجرام

كان اسم الفنانة حلا شيحة قد عاد مرة أخرى ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعى بعد نشرها صورة وهى ترتدى الحجاب بشكل كامل مرة أخرى.

وجاءت هذه الصور لحلا بعدما صرح والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة بأن ابنته حلا غير محجبة الآن، حيث قال خلال لقائه في برنامج «حروف الجر» من تقديم الإعلامي يوسف الحسيني عبر إذاعة وقناة نجوم F.M : «حلا لما لبست الحجاب قولتلها هييجي يوم حينما يمتلئ إيمانك هتعرفي إن ده لا دخل له بـ الله، ولما عادت ورفعت الحجاب رفعته بدون ما حد يأثر عليها وهي كانت قرأت طن كتب في الموضوع، وهي دلوقتي غير محجبة».