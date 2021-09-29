دريد لحام بـ«الإسكندرية السينمائي»: لم أقدم عملا باللهجة المصرية لتمسي بهويتي السورية

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أقيمت اليوم ندوة تكريم الفنان السوري الكبير دريد لحام ضمن فعاليات مهرجان «الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط» في دروته السابعة والثلاثين، وأدارها الأمير أباظة رئيس المهرجان، وبحضور المخرج التونسي رشيد فرشيو، والمخرج عمر عبدالعزيز، والمخرج باسل الخطيب.

وعرض في بداية الندوة فيلم قصير عن دريد لحام وضم لقطات من تكريم دريد لحام في مهرجان الأسكندرية الدورةت السابقة، بالإضافة إلى عدة مشاهد من فيلم دمشق حلب الذي عرض من قبل ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية.

وبدأ دريد لحام حديثه بتوجيه الشكر إلى كل الحاضرين وللأمير أباظة على تكريمه، وقال «انا حلمي مصر، وهى الرائدة في العالم العربي، وسعيد كثيرا بهذا التكريم وأحب دائما التواجد هنا»، وقام بالغناء لمصر.

وتحدث عن سبب عدم مشاركته بعمل مصري وتحدثه باللهجة المصرية قال «لهجة أي فنان تنبع من هويته، وهل يتقبل أحد الزعيم عادل إمام بلغة أخرى، وكوني لم أقدم شيئا باللهجة المصرية وذلك لأني متمسك بهويتي السورية، واللهجة المصرية هوية وليست لغة، ولكن انا حريص على استخدام المصطلحات الدارجة في الدول التي اعرض فيها مسرحياتي كى يفهمنا الجمهور ونحضكهم.

وعن سر حبه للعمل بالأطفال قال«: هم مستقبلنا، وهذا سبب انتباهي ليهم وأعاملهم كإنسان صغير قادر على الإستيعاب وهم اكثر حكمة من الكبار في بعض الأحيان ونتعلم منهم الفلسفات العفوية، وتعلمت الإيمان من حفيدتي، وحبها للخالق، وجعلتني حينما ارى جملة مكتوبة تل. الجدران وتقول»رأس الحكمة الخوف من الله«، اذهب لأصلحا إلى»رأس الحكمة حب الله«.

وتابع«: رأني شيخ في احد الشوارع وقالي لي هل انت متدين قولت له لا، انا مؤمن فقال لي مالفرق واخبرته، وأوضحت له ان المسألة دائما في الفهم العميق بين التدين والإيمان وأقتنع، واتمنى ان تحكم الناس عقلها، وكما قال ابن رشد تجارة الدين الأكثر رواجا في المجتمعات التي يسودها الجهل».

وحرص المخرج الكبير محمد عبدالعزيز «: أنا اسعد بك جدا واسعى لأن اراك هنا منذ فترة وكان لدى أمل وحلم ان أقوم بعمل فيلم يجمع دريد بالفنان عادل إمام وأخذت خطوات لهذا ولكن الأمر توقف، ونحب وجودك بيننا دائما»، ورد عليه دريد قائلا«: يجب ان نضل نحلم ونعافر من أجل الوصول لما نريد، وأتمنى ان اقدم عملا مع الزعيم عادل إمام.

اما المخرج باسل الخطيب فثد وجه كلمه ل«دريد» وقال«: تعلمت بعملي مع الفنا دريد لحام مايساوي عمري كله، وهو مثال للإلتزام، وانتهينا من فيلم الحكيم سويا واتمنى ان يعرض العام القادم بمهرجان الإسكندرية»، وتوجه بالشكر للأمير أباظة على مايقدمه من دعم للنجوم العرب.

فيما قال الناقد مجدي الطيب«: تربطني علاقة قوية جدا بالفنان دريد لحام فهو شاعر كبير، وارسل لي جواب قبل ذلك كتب فيه»محبتي بلا حدود«، وانا اقول له محبتنا لسوريا أيضا بلا حدود وأرتبطت معه بمهرجان دمشق وكان يستقبلنا بأفضل مايمكن حينما نصل إلى هناك، وهو مهموم بمشاكل الوطن العربي، وأشكره على ماقدمه لنا ووعيه برسالة الفن من بداية مشواره».

واختتم الحديث بمدير الإنتاج التونسي على الزعيم الذي قال«: تربطني علاقة خاصة بالفنان دريد بحام وبسوريا، وهو الفنام الوحيد الذي ضم حوله ١٢ الف متفرج بمهرجان قرطاج السينمائي، فله نجاح كبير بالدول العربية واقول له شعب تونس يحبك ويحب بلادك».