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محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية وبيع الحلوى

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محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية وبيع الحلوى محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية وبيع الحلوى

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وافق مجلس تنفيذي محافظة الشرقية، برئاسة ممدوح غراب محافظ الإقليم، على المذكرة المقدمة من رئاسة حي أول الزقازيق، بشأن الحصول على تصاريح لوضع فروشات أمام المحلات بمناسبة المولد النبوي الشريف، مقابل تحصيل مبلغ 1500 جنيه للشوارع الرئيسية، و1000 جنيه للشوارع المتوسطة، و500 جنيه للشوارع الجانبية، وذلك لحساب النظافة بحي أول على أن يتم تحصيل رسم إشغال 10 جنيه على كل متر حتى نهاية تلك المناسبة.

وقال محافظ الشرقية أنه من غير المسموح التعدي على الشارع وغلقه أمام حركة السيارات والمارة، بحجة افتراش أصحاب المحال التجارية ومحلات الحلوى بضاعتهم بالطريق، بما يخالف التصريح الممنوح لهم، وذلك لإعادة الانضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية.

شدد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع وكيلي وزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المحال الجارية، ومحلات بيع الحلوى، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

تقدم محافظ الشرقية بأجمل التهاني وأرق الأمنيات لأعضاء الجهاز التنفيذي، والقيادات الأمنية والعسكرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمواطنين بالمحافظة بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، داعيا المولى عز وجل أن يديم على أبناء الشرقية دوام التوفيق، والمزيد من التقدم والإزدهار، وتحقيق الإنجازات على هذه الأرض الطيبة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح .

المصرى اليوم

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