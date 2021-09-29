بدء مسابقة «المتنبي الصغير» للموهبين في الشعر بمدارس العريش

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بدأت اليوم المسابقة الشعرية ( المتنبى الصغير ) للموهوبين في الشعر والتى ينظمها قسم الموهوبين والتعلم الذكى بادارة العريش التعليمية تحت اشراف وحضور: منى أبوالمعاطى مدير عام ادارة العريش التعليمية ومنى ممدوح صقر رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكى بالإدارة والدكتور محمد ابراهيم آدم مسؤول متابعة الموهوبين بإدارة الموهوبين والتعلم الذكي، وتحت رعاية حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ومروة عبدالعزيز سالم مدير ادارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.. بالتعاون مع توجيهات: المسرح والصحافة واللغتين العربية والإنجليزية بالإدارة.

وأعلن الدكتور محمد ابراهيم آدم مسؤول متابعة الموهوبين بإدارة الموهوبين والتعلم الذكي أن المسابقة تجرى في مقر مدرسة باحثة البادية الابتدائية الدامجة بالعريش اليوم وغدا لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والاعدادية من الموهوبين في الشعر.. مشيرا إلى اشتراك 31 تلميذا وتلميذة من 18 مدرسة ابتدائية واعدادية على مستوى الادارة، وأن هناك جوائز قيمة للفائزين في المسابقة من المرحلتين.

وأضاف أن لجنة التحكيم تضم كل من اسماعيل عايش وخالد خليل أبوحمام موجهى لغة عربية، مسعد بدر معلم خبير لغة عربية، حسام فروجة موجه لغة انجليزية، وايمان جمعة عبدالرحمن موجهة المسرح بإدارة العريش التعليمية.

وأكد على التزام التلاميذ المتسابقين والمحكمين وجميع الموجودين بالاجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد بين المتسابقين.

ويذكر أن مسابقة «المتنبى الصغير في الشعر» تهدف إلى اكتشاف الموهوبين في فن القاء وكتابة الشعر بمدارس المرحلتين: الابتدائية والاعدادية على مستوى ادارة العريش التعليمية لتحقيق الطلاقة اللغوية لدى التلاميذ الموهوبين في الشعر بالمرحلتين.