تطوير التعليم بـ«الوزراء»: بدء الدراسة في الكلية المصرية الألمانية بأسيوط

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أعلن الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ،أنه تمت الموافقة على بدء الدراسة في الكلية المصرية الألمانية بالمجمع التكنولوجي بأسيوط التابع لصندوق تطوير التعليم وذلك لخدمة صعيد مصر.

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وافق في القرار الوزاري رقم ٥٧٠١ الصادر بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١م، على بدء الدراسة بالكلية المصرية الألمانية بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط، واعتماد لائحتها الداخلية.

وأوضح «الحيوي» أن قرار وزير التعليم العالي، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واهتمام الدولة بالتعليم الفني والتكنولوجي باعتبار هذا المسار من التعليم هو القاطرة الحقيقية للتقدم الصناعي في مصر، وأحد أهم المحاور الرئيسية في رؤية مصر ٢٠٣٠، والتمنية المستدامة، لكي يظهر التعليم الفني والتكنولوجي برؤية مختلفة في الجمهورية الجديدة.

وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن قرار بدء الدراسة بالكلية المصرية الألمانية بمرحلتيها (المتوسطة / والمتقدمة)، يعد نقلة نوعية في التعليم الجامعي بصعيد مصر، وتعتبر الكلية المصرية الألمانية بمجمع التعليم التكنولوجي في أسيوط هي النواة الحقيقية للجامعة التكنولوجية بأسيوط، والتي ينتظر بدء الدراسة فيها خلال السنوات القادمة.

وفي سياق متصل شارك صندوق تطوير التعليم من خلال طلاب مجمعات التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية وأسيوط والفيوم في مسابقة شباب مصر الثالثة للمهارات، والتي ينظمها مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية.

وتعد مشاركة مجمعات التعليم التكنولوجي المتكامل، في تلك المسابقة الأولى من نوعها منذ تأسيس المجمعات.

وقد انتهت فعاليات المسابقة بحصول الطالب عصام مهيب محمد عدلي والطالب محمد طارق محمد على احمد على المركز الاول والطالب يوسف خلف والطالب زياد ايمن سنوسي على المركز الثالث، وحرص الأمين العام لصندوق تطوير التعليم د. أحمد حسني الحيوي على التواصل المباشر مع أبناء المجمعات المشاركين في المسابقات على مدار الساعة طوال فترة انعقاد المسابقات.

وكرمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وقام بتقديم التكريم الدكتور عصام البكل عميد مجمع خدمة الصناعة، والتقط الطلاب المتسابقين من المجمعات الصور التذكارية قبل العودة من مكان تكريمهم بالأكاديمية.