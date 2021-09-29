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لم يكن الطفل ذا الـ16 عامًا، يدرى أن رحلته بـ«التوك توك» قيادته حتى منطقة الوراق بالجيزة، ستكون الأخيرة وتتحول لكارثة تنتهى بقتله خنقًا على يد زوجان وإلقاء جثته بنهر النيل من أعلى كوبرى الساحل لسرقته.

«أشمم في هدومه، دى ملابس شهيد الغدر فيها رائحة الجنة».. تتذكر سناء إسماعيل، جارة الطفل الضحية، والتى تولت تربيته بعد وفاة والديه، يوم الجريمة، باكيةً: «عمر حبيبى جه لىّ وطلب منى اغلس له طقم واللى محتفظه به لحد دلوقتى، واختفى 16 يومًا حتى عثرنا على جثته».

تمسك «سناء» السيدة الستينية، بملابس «عمر»، وتلوح بها: «قتلته واحدة ست وزوجها، علشان يسرقوا «توك توك» وموبايل، كانوا قالوا إنهم عاوزين فلوس ولا سرقوا وسابوا الواد، دا يتيم الأبوين وملهوش إخوات».

«سناء» تنهار وصوتها يعلو، حين تتذكر اعترافات المتهمين: «كنا عاوزين فلوس عندنا طفل مريض بثقب في القلب»، وتقول: «يا ناس الراجل والست شغلوا التوك توك بالأجرة بعدما قتلوا الولد، ولما عثر على جثة الضحية تركوا التوك توك جنب كوبري الساحل حيث ألقيا بجثته، وهربوا للمنصورة ولسوء حظهم إنهم باعوا تليفون»عمر«والشرطة تتبعته لحد ما وصلت للمتهمين».

يُمر شريط ذكريات الطفل «عمر» أمام عينى «سناء»، تحكى:«أبوة مات من 7 سنين خد إبرة غلط وعمل عملية مات فيها لأنه كان مريض سكري، وأمه ماتت بسبب عملية في الحنجرة، والولد فضل قاعد في شقة أبوة وأمه»إيجار قديم«، وكنت اتولى تربيته وابن خالته اللى كانت بتتردد عليه».

حكى «عمر»، لجارته «سناء» قبل مقتله: «عاوز أكمل مسيرة أبويا لما اتخرج من ثانوي الفنادق، نفسي اشتغل في الفندق زيه، وأكبر واتزوج وأخلف عيال واسميهم على اسم أبويا وأمى».

القدر لم يُمهل الطفل «عمر» لتحقيق حلمه، وتشرح «سناء»، أنه «كان بيمشى أحواله بمعاش أبوه 900 جنيه، وقبل ما يقتل بيومين استلم توك توك واشتغل عليه، وفي اليوم التالى استدرجته واحدة ست منتقبة لحد الوراق وقالت له تعال شيل معايا حاجات من البيت، وهناك كان في انتظارها زوجها وبعدين خنقوا «عمر» بحبل ولفوا جثته داخل سجادة ورموها في النيل».

رحلة بحث استغرقت 16 يومًا حتى عثرت «سناء»، و«رانيا»، ابنة خالة «عمر» على جثة «الأخير» بمشرحة زينهم: «بنت خالته راحت المشرحة وعرفته لما شافت هدومه، وقالت للدكتور أنا كنت اشتريت الطقم دا لـ«عمر» في العيد، وفي كسر بأسنان الأمامية».

الطفل الضحية

«رانيا»، ابنة خالة المجنى عليه، حكت أنها توجهت للمشرحة مرتين وبالأولى لم يكن هناك جثث لأطفال وبالثانية إحساس باغتها بأن الطفل «عمر» موجود هناك وهو ما حدث، وقبل ذلك كانت توجهت لقسم الشرطة وعرضوا عليها صورًا لجثة «عمر» لكنها لم تتعرف عليها في حينها: «وشه كان منتفخ قوي ومن غير ملامح، ومن غير شعر الظاهر المتهمين خلعوه، وبالمشرحة عرفته من الهدوم».

الجريمة تركت أصداءً حزينة، بالمنطقة محل سكن الطفل «عمر»، ونظم له الأهالى عزاءً 3 أيام، وعلقوا برنات مكتوب عليها: «عمر شهيد الغدر.. عريس الجنة».

النيابة العامة، قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدّد قاضى المعارضات فترة الحبس الاحتياطى لـ15 يومًا، وطلبت النيابة تقرير الطب الشرعى حول سبب الوفاة، تمهيدًا لإحالة مرتكبي الجريمة لمحكمة الجنايات لنظر محاكمتهما فيما نٌسب إليهما من ارتكاب جريمة: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه.