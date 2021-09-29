القبض على عامل بتهمة قتل مسن بمنطقة الشيخ زايد

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تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من القبض على شاب بتهمة قتل مسن داخل مسكنه في مدينة الشيخ زايد في الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بالعثور على جثة مسن داخل مسكنه بمدينة الشيخ زايد، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تم العثور على جثة مسن.

وقالت التحريات إن شابا وراء ارتكاب الجريمة، طمعا في سرقة المجني عليه، مؤكدة على وجود علاقة بينهما، وكان يتردد عليه بمسكنه، وعقب قتله سرق متعلقاته وفر هاربا، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.