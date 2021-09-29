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أطلق وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، واحدا من أكثر الانتقادات حدة ليصف بها «أسوأ أزمة جوع»في العالم منذ عقد مضى وبعد عام من الحرب .

وقال جريفيث في حوار أجرته معه وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية، وتشرته اليوم الأربعاء، إن معاناة سكان إقليم تيجراي في إثيوبيا من الجوع حتى الموت، يعتبر «وصمة عار في ضميرنا»، وذلك بسبب الحصار الذي فرضته الحكومة الإثيوبية على الإقليم .

وأضاف إن ذكريات مجاعة الثمانينيات في إثيوبيا، والتي أودت بحياة مليون شخص وصدمت العالم، ما زالت حية في ذهنه،، معربا عن أمله في ألا تتكرر هذه المجاعة في الوقت الراهن .

و انتقد جريفيث مشهد الحرمان والجوع داخل الإقليم، والذي تجاوز فيه معدل سوء التغذية 22 %، قائلا إن هذا هو المعدل الذي رأيناه في الصومال عام 2011 في بداية المجاعة الصومالية، والتي أودت بحياة أكثر من ربع مليون شخص.

تابع جريفيث أن 10% فقط من الإمدادات الإنسانية المطلوبة وصلت إلى تيجراي في الأسابيع الماضية، لافتا إلى أن السكان يأكلون الجذور والزهور والنباتات بدلا من الوجبات الغذائية الطبيعية، محذرا من نقص الغذاء والذي يعني أن الناس على مشارف الموت .

واندلعت الحرب في إثيوبيا في نوفمبر الماضي مع بداية موسم الحصاد في إقليم تيجراي، في حين أكدت الأمم المتحدة أن ما لايقل عن نصف المحصول القادم سوف يتلف، في حين أكد شهود عيان أن إثيوبيا والقوات الموالية لها دمرت أو نهبت المصادر الغذائية .

بإقليم تيجراي في نوفمبر الماضي بعد صدام سياسي بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ومسؤولي الإقليم الذين سيطروا على الحكومة لفترة طويلة، في حين تسببت الحرب في انتشار الجوع بين بعض السكان، وهددت الاستقرار في ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.

كما نبه المسؤول الإممي إلى الذي زار الإقليم مؤخرا إلى نقص الإمدادات الطبية، محذرا من أن الأطفال الضعفاء والحوامل والأمهات المرضعات غالبا ما يتعرضن للوفاة جراء الإصابة بالمرض .

وأكد أن نحو 200 ألف طفل في جميع أنحاء الإقليم فقدوا الفرصة في تلقي اللقاحات والأمصال المضادة للأمراض منذ اندلاع الحرب، فضلا عن نقص الوقود والذي يصل إلى الصفر الآن، مما يعني أن الأمم المتحدة والجماعات الإغاثية يواجهون عقبات في الوصول إلى الناس في جميع أنحاء الإقليم، أو حتى الوقوف على مدى احتياجاتهم .