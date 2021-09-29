الأردن يعلن منح جرعة ثالثة من لقاح فايزر لمن تلقوا اللقاح الصيني

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية منح جرعة ثالثة من لقاح فايزر لمن تلقوا جرعتين من لقاح سينوفارم.

وأكدت الوزارة أن هذه الجرعة الثالثة سيتم اعطاؤها للمواطنين والمقيمين الذين حصلوا على لقاح سينوفارم الصيني، حسبما ذكرت صحيفة «السوسنة» المحلية.

وتجاوز إجمالي الوفيات الناجمة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة 10 آلاف و700 حالة من بين إجمالي الإصابات المسجلة منذ تفشي الوباء التي تجاوزت 821 ألف حالة.

وتجاوزت الإصابات في العالم 232 مليون حالة ونحو 5 ملايين حالة وفاة.