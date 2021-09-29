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أصدر مسؤولون في موسكو إنذارًا شديد اللهجة إلى الشركة الأم لموقع يوتيوب، مؤكدين على فرض قيدود على يوتيوب في روسيا، بعد حذف الأخير قناتين روسيتين ناطقتين باللغة الألمانية.

قالت المنظمة الوطنية للإعلام في البلاد، في روسكومنادزور، في بيان، الأربعاء، إنها «تطالب برفع جميع القيود عن القناتين، التي يديرها المنفذ الإخباري RT، في أقرب وقت مستطاع».

وأضاف روسكومنادزور: «في حالة عدم امتثال مالك المنصة للتحذير، تسمح لنا التشريعات باتخاذ إجراءات بما في ذلك منع الوصول إليها كليًا أو جزئيًا»، بحسب «RT».

ووفقًا للسلطات، فإن عدم القيام بذلك يعد انتهاكًا للقانون الروسي، ومثل هذه الإجراءات، يمكن تصنيف مورد الإنترنت على أنه ينتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

كان موقع يوتيوب قد حذف قناتي RT، وDFP الناطقتين باللغة الألمانية، التابعتين لشبكة قنوات RT الروسية دون الحق في الاستعادة، ما وصفته وزارة الخارجية الروسية بأنه «عمل عدواني إعلامي غير مسبوق ومظهر واضح للرقابة وقمع حرية التعبير».