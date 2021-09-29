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أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كتاًبا دوريًا بشأن التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لبدء العام الدراسى الجديد 2021/ 2022، وذلك في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تبذلها الدولة، استعدادًا لعام دراسى جديد آمن للطلاب، والمعلمين، وكافة العاملين بالتربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

وينص الكتاب الدوري على أنه في ضوء الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد 2021/ 2022 والتى أقرتها وزارة الصحة والسكان، قطاع الطب الوقائى، يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس تحميل وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد، والتى تم تحميلها على الموقع الإلكترونى للوزارة، وتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس.

كما ينص الكتاب الدوري على تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة، بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم وضع إرشادات ولافتات على جدران المدارس عن كيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب اتباعها لمنع انتشارها بين الطلاب والمعلمين.

ويؤكد الكتاب الدورى على الالتزام بما جاء بالكتاب الدورى رقم (18) بتاريخ 17/ 8/ 2021، والكتاب الدورى رقم (27) بتاريخ 22/ 9/ 2021؛ بشأن متابعة تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا للعاملين بالتربية والتعليم.

وأوضحت أن جميع المدارس سوف تلتزم يوميا بالتعليمات الخاصة بالتعقيم المستمر لجميع انحاء المدرسة والفصول قبل وبعد اليوم الدراسي، إلى جانب تفعيل بوابات التعقيم الموجودة في المدارس، والالتزام بالتباعد بين مقاعد الطلاب داخل الفصول، وارتداء الكمامات، والتنبيه على ضرورة غسل الطلاب لايديهم على مدار اليوم الدراسي.