حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع وميادين الشرقية

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كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء الشرقية، من حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة، لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، وشرطة المرافق وإدارة الإشغالات، حملة لرفع كافة الإشغالات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لتحقيق السيولة المرورية بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، أسفرت الحملة عن رفع ٩٢ حالة إشغال مخالف، وضبط ٤٨ إشغال آخر، كما تم تحرير ١٠ محاضر إشغال، وكذلك إزالة ١١ حالة إشغال طريق بشارع بنزايون تمهيداً لبدء أعمال تطوير المنطقة ببلاط الإنترلوك، فضلا عن رفع تراكمات القمامة بعدد من المناطق داخل المدينة، فضلا عن إزالة بروز مخالف لمحل بعرض 60سم في طول12متر، يشكل تعدى على الطريق العام وتمت الإزالة كليا.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة القرين، بمتابعة أعمال رفع تراكمات القمامة والسفوحة والمخلفات من على جانبى الطريق العام وتمهيده، ومداخل ومخارج المدينة، وأمام مستشفى القرين المركزي، كما خرجت معدات الحملة الميكانيكية وعمال النظافة إلى المناطق والأحياء داخل المدينة، وتم رفع القمامة وتفريغ الصناديق من الأماكن المخصصة لها، وتم رفع حوالي 38 طن قمامة تقريبا.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، وقسم الإنارة العامة بالمركز، بعمل صيانة بناحية مفارق بنزينة السعدى التابعة للوحدة المحلية بالظواهرية، وصيانة كشافات كوبرى سليم التابعة للوحدة المحلية بالناصرية، وتم عمل الصيانة اللازمة للأعمدة المتواجدة على الطريق، لتحسين الرؤية البصرية أمام حركة المواطنين والسيارات، وقامت الأجهزة التنفيذية بحملة لرفع كافة الإشغالات من الشارع الرئيسي والشوارع الفرعية، لفرض القانون على الجميع دون استثناء وفتح الشوارع للمارة والسيارات.

بينما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، ومدير إدارة تحسين البيئة، بالمتابعة والإشراف على أعمال النظافة ورفع الأتربة والسفوحة في شوارع المدينة، عن طريق معدات ولوادر رئاسة المركز، ومكنسة رفع الأتربة والسفوحة بعدد من الشوارع، حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى للمدينة.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوكبير، بتركيب كشافات الإنارة على طريق أبوكبير الزقازيق، والأعمدة الجديدة وبوابة مدخل أبوكبير، كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بأعمال التطهير والنظافة العامة، ورفع التراكمات بالمدينة للارتقاء بالمستوى الجمالي والحضاري للشوارع .