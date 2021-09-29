إزالة 563 حالة تعد على أملاك الدولة وأراضي زراعية في بني سويف

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صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأنه تم أمس الثلاثاء إزالة 56حالة تعد بقرى (العلالمة، سنور، بياض العرب، بني بخيت، اهناسيا الخضراء ) مركز بني سويف منها: (30حالة تعد على أرض أملاك دولة + 25 حالة تعد على حرم الري + حالة تعد على أرض ولاية السكة الحديد)، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات إلى 563حالة تعد منذ بدء الموجة الـ18، فيما تتواصل الحملات طبقاً للجدول الزمنى المعد ويستهدف إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف.

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في حملات الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية،والتي بدأت«13 سبتمبر الجاري»ويتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر (سبتمبر،أكتوبر ونوفمبر)،في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة ،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كل صور التعديات على أراضى أملاك الدولة،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.

وأكد المحافظ على ضرورة استثمار موجات حملات الإزالة التي تطلقها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة،مؤكدا على أهمية أن تكون الأولوية في تنفيذ الإزالات للتعديات الصارخة وذات المساحات الكبيرة،وحالات التعدى التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، خاصة وأن ملف مواجهة التعديات يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة

