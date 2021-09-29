«الصحة العالمية» تُحذر من انتشار التدخين بين طلاب الجامعات وتكشف أرقام صادمة

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أكدت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن منظمة الصحة العالمية تدعم مصر في مواجهة أمراض القلب والتنفسية وأمراض الصدر والسكرى والسرطان ووباء كورونا، مثمنة دور جمعية مكافحة التدخين ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة التبغ، والتركيز على دراسة انتهاك التبغ الذي حدث في رمضان.

جاء ذلك خلال كلمتها في الندوة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية وجمعية مكافحة التدخين، صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة دور الإعلام والدراما في مكافحة التبغ في مصر، وانتهاكات الدراما فيما يخص الترويج والإعلان لمنتجات التبغ وجهود وزارة الصحة في مكافحة هذه الظاهرة وكيف يمكن للإعلام والدراما ان تسهم في مكافحة التبغ بمختلف منتجاته.

وأضافت القصير، لابد أن يتم التركيز على دور الإعلام في مكافحة ظاهرة التدخين، لأنه يؤثر على الصحة العامة ويسبب العديد من الأمراض، مشيرة إلى إنفاق شركات التبغ ملايين الدولارات للإعلان عن مختلف منتجات التبغ في كافة الوسائل ومنها الدراما وخاصة شهر رمضان الذي يمثل ذروة المشاهدة، وتطلب إضافةً العديد من المشاهد الخاصة بالتدخين دون إي فائدة درامية.

واشارت القصير، إلى ارتفاع وتيرة التسويق للسجائر الإلكترونية والتبغ المسخن مؤخرا، مؤكدة أن هذا النوع من المنتجات موجه بالأساس للشباب والأطفال، والي يعد مؤشر خطير لأن الأطفال عماد المستقبل ويهدد صحتهم بشكل كبير.

وأكدت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن شركات التبغ تستعين بأفضل وسائل التواصل الجماهيري للوصول إلى الشباب والنساء، مشيدة في ذات السياق بدعم جهود الدولة المصرية في تطبيق مكافحة التبغ، والحد من تلك الظاهرة، ولذا لابد أن يصل الوعي المجتمعي إلى صناع الدراما بوجه عام، للحد من ظهور مشاهد التدخين أو المشاهد التي تشجع الأطفال وصغار السن على ذلك.

وحذرت ممثل منظمة الصحة العالمية من انتشار ظاهرة التدخين بين طلاب الجامعات التي زادت بنسبة ملحوظة، وكذلك الاعتماد على التدخين المسخن الذي يعد نقوس خطر.

وقالت القصير، ان المنظمة تدعم مصر في تطبيقها قانون مكافحة التبغ، مطالبة بدور أكبر للعاملين في مجال الدراما لرفع الوعي بخطورة استخدام التبغ على الصحة، مشيرة إلى أن الدراما المصرية اثبت انها لها سجل حافل للتطرق إلى قضايا المجتمع ودور في التأثير الايجابي على الجمهور وخاصة الشباب والأطفال

وقالت القصير، أن شركات التبغ تستخدم وسائل الاعلام في الترويج للتدخين بأنواعه وتبين ان استخدامه جزء من الحياة الطبيعية، مشيرة إلى ان منظمة الصحة العالمية تتابع بكل قلق ارتفاع اعداد المستخدمين للتبغ في مصر.

وانتقدت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، ما قامت به الدراما في شهر رمضان 2021، والذي يعد خرقًا واضحًا للقانون المصري الذي يمنع الترويج للتبغ بكل أشكاله.

وأكدت القصير، زيادة اقبال الفتيات على استخدام الشيشة والذي يعد مصدر للقلق، وأن بعض الممثلين يستخدمون السجائر الالكترونية دون الوعي بخطورة استخدمها في الدراما.

وتابعت القصير، أن مصر من اوائل الدول التي واقعت على اتفاقية منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ والتي تنص على مكافحة التبغ وعدم الترويج أو الاعلان له أو الترويج للتبغ بشكل مباشر أو غير مباشر.

وعن استخدام التبغ في مصر قالت القصير، للأسف الشديد المشكلة تزيد يوم بعد اخر وتجلب مشاكل ليس صحية فقط بل اقتصادية، عارضة نسب استخدام التبغ في مصر والتي جاءت كالتالي:

مدخنو التبغ في مصر 22،7%، ترتفع إلى 43,5 بين الرجال.

أكثر من 80% مدخنون يوميًا، في المتوسط 16 سيجارة 20 % شيشة.

50% تعرض للتدخين السلبي.

16.5 بين طلاب الجامعات، بينهم 98% من الطلاب يدخنون سجائر و74% يدخنون شيشة.