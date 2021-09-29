«تنفيذي الشرقية» يناقش الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي 2021 / 2022

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ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم، الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2021/2022، وذلك في حضور اللواء محمد أبوشقة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة، والعميد أسامه غريب مدير إدارة المرور، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

أكد المحافظ على سرعة التنفيذ ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة، والإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء، لتعود بالنفع على المواطنين.

من جانبه استعرض محمد العزوني مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 / 2022، تبلغ 735 مليون 240 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 33 مليون و360 ألف جنيه تمويل ذاتي، ليصبح إجمالي إستثمارات المحافظة 768 مليون و600 ألف جنيه، وجاءت نسبة التنفيذ 11 %، في برامج «النقل والمواصلات، الكهرباء، تحسين البيئة، تدعيم الوحدات المحلية، الأمن والإطفاء والمرور»، وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية، بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والإستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.