«التعليم» تطالب المديريات بإنهاء التسجيل الإلكتروني لطلاب الشهادة الإعدادية

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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية جديدة لجميع المدارس بشأن العام الدراسي الجديد .

وشددت الوزارة على ضرورة أن تنتهي المدارس من كافة إجراءات التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادة الاعدادية للالتحاق بالصف الأول الثانوي (العام- الفني) في موعد غايته الأحد 3 أكتوبر وهو الموعد المقرر لغلق الموقع الالكتروني المخصص لذلك.

و أكدت الوزارة على ضرورة انتهاء المدارس من تحديث بيانات الطلاب على قاعدة البيانات المركزية وفقا للعام الدراسي 2021 / 2022 وطباعة واعتماد قوائم الفصول من خلال التطبيق الالكتروني emis.gov.eg لاستمارة الطالب.

وتضمنت التعليمات ضرورة تحديث بيانات اعضاء هيئة التعليم بالمدارس، والانتهاء من توزيع الخطة الدراسية لهم توطئة لتسجيلها على التطبيق الالكتروني الجاري اعداده لهذا الغرض والذي سوف يتم نشره قبل بدء العام الدراسي.