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مجلس الوزراء يسمح للأطفال في عمر 16 سنة باستخراج «رخصة قيادة» للمركبات الآلية

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مجلس الوزراء يسمح للأطفال في عمر 16 سنة باستخراج «رخصة قيادة» للمركبات الآلية مجلس الوزراء يسمح للأطفال في عمر 16 سنة باستخراج «رخصة قيادة» للمركبات الآلية

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أعلن مجلس الوزراء مشروع قانون يتيح للأطفال في سن الـ16 عامًا استخراج رخصة القيادة، الأمر الذي تطلب تعديلاً في قانون الطفل، رقم 12 لسنة 1996، حتى يجيز للصغار في هذا السن قيادة المركبات الخفيفة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

واستهدف التعديل إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، من بينها الدراجات الآلية بمختلف أنواعها، لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصاً من فئة الشباب.

ونص مشروع القانون على توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات، مع تنظيم السن الذي يسمح فيه للترخيص بقيادتها بحيث يتم الترخيص للأطفال الذين بلغوا سن 16 سنة بقيادة فئة من المركبات الآلية وهي الدراجات الآلية الخفيفة.

كما نص مشروع القانون على تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بتلك الدراجات الآلية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل، متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير، وذلك كله اتساقاً مع النزول بسن الترخيص بقيادة تلك الدراجات الآلية إلى سن 16 سنة، الأمر الذي تطلب تعديلاً في قانون الطفل يجيز لصاحب هذه السن القيادة.

المصرى اليوم

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