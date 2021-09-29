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تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة 3 سنوات
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:22 مساءً
"الفيصل" يوقع ديوانه الجديد "أبيات".. ومعهد العالم العربي يكرمه في باريس
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:21 مساءً
برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يعقد جلسته بالاتصال المرئي ويصدر 6 قرارات
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:21 مساءً
الكويت.. إخلاء سبيل رئيس مجلس الوزراء السابق جابر المبارك
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:21 مساءً
"صيتة" و"فهدة".. توأمان مثقفتان تختاران الكتب بنفسيهما في معرض الرياض للكتاب
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:21 مساءً
برضاك يا خالقي .. اسمع ابتهالات بصوت أميرة سعيد محاربة التنمر ضد قصار القامة
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:20 مساءً
بريطانيا تعلن السيطرة على حريق نشب بالقرب من مكتب رئيس الوزراء والبرلمان
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:15 مساءً
وزيرة الصحة: 60 مليون جرعة إجمالي ما تم توريده من «لقاحات كورونا» حتى الآن
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:15 مساءً
نجم مانشستر سيتي حريص على الانتقال إلى برشلونة
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:15 مساءً
مجلس المصرى يحيل أحمد رفعت إلى الشئون القانونية
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:15 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
بوتين يلتقي أردوغان في سوتشي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 02:03 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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