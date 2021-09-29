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تحيى جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمي، الأغانى التراثية من الفلكلور الشعبي من خلال استضافتها لفرقة طبلة الست والتي تشهدها مكتبة مصر الجديدة في 7 من مساء بعد غد الجمعة، فعلى انغام ياصلاة الزين والسيرة الهلالية واهازيج ابن عروس وخليك على عومى ياموج البحر وغيرها من اغانى الفلكلور الشعبى تصدح اصوات وحناجر ذهبية.

قال الدكتور نبيل حلمى ان إحياء التراث يعد ركيزة أساسية للثقافة وان استضافة الجمعية لفرقة غنائية قوامها سيدات فقط ياتى تشجيعا للبنت المصرية نصف المجتمع، وتبنى الاعمال الطموحة التي تقوم على الفكرة لاسيما احياء التراث بشتى انواعة خاصا الاغانى الشعبية الفلكولورية التي هي ضمير الشعوب ومن بين أهازيجها وطقوسها فن التعامل مع الحياة .

فرقة طبلة الست، مكونة من سيدات فقط چينا وريتا وريهام وسها ومنة ودعاء، ست بنات هن قوام الفرقة، التي سوف تبدأ حفلتها الغنائية بكلمات ابن عروس وهو ينشد: «ولابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم، أسود على كل ظالم». ثم تنساب من بين نغماتهن مجموعة من أجمل الأغانى التي تعبر عن حال المرأة المصرية في كل حالاتها.. «مظلومة، شقيانة، فرحانة، تغازل حبيبها.

سها أسست الفرقة ٢٠١٩ في تحد لاحتكار الرجال هذه الآلة التي يحتاج العزف عليها إلى عزم وقوة. وتقول: «فى زمن أجدادنا الفراعنة كانت المرأة تعزف على الطبلة والدف وتغنى وترقص، وشاهدت على جدران المعابد في دندرة والأقصر وغيرها ما يؤكد ذلك، ونحن في فرقة طبلة الست نكمل مسيرة أجدادنا».