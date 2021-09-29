ندوة لتوعية المزارعين في الشرقية حول أهمية التحول إلى طرق الري الحديثة

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أعلن المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، عقد ندوة إرشادية توعوية لمزارعي كفر بقطر سعد التابع لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح، عن أهمية التحول من طرق الري بالغمر إلى الري الحديث، وذلك بحضور الدكتور عبدالتواب زيدان أستاذ هندسة الرى والصرف بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، والمهندس محمد إبراهيم سالم مدير عام إدارة البساتين، والمهندس أحمد مصطفى مدير الإدارة الزراعية بمنيا القمح، وعدد من المزارعين والمرشدين الزراعيين، ومهندسو إدارة منيا القمح الزراعية.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الهدف من الندوة هو تعريف الحضور بأهمية التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، لما يقدمه من ترشيد لاستهلاك المياه وتعظيم إنتاجية الفدان، ورفع جودة المحاصيل الزراعية، وزيادة ربحية المزارع، وكذلك الحد من استخدام المبيدات والأسمدة وتوفير الطاقة المستخدمة في توليد ماكينات الري، وتحسين خواص التربة الزراعية، وأشاد المزارعين بدور مديرية الزراعة في تنظيم تلك الندوات لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة والري، لتحقيق أعلي إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعه المحاصيل والتحول إلى طرق الري الحديثة، لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.