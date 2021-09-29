أول تعليق من حلا شيحة بعد عودتها لارتداء الحجاب : «بقينا في زمن صعب»

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أعربت الفنانة حلا شيحة، عن سعادتها البالغة بردود أفعال متابعيها وزملائها من الوسط الفني على صورتها بالحجاب، التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» .

أول تعليق من حلا شيحة على ارتداءها الحجاب

وعلقت حلا شيحة ،على الصورة قائلة :«صحيت من النوم على كل الكلام الجميل والدعوات اللي من القلب، ويارب يجمعنا دايماً على حبه».

وتابعت، «الدعوات الجميلة ليها دائما الأثر في قلوب الناس لبعضها البعض والنفوس الطيبة والفطرة الطيبة وحسن الظن في زمن بقى صعب، بس اللي بيحليه بجد الحب».

وجاءت هذه الصورة لحلا شيحة بعد ماصرح بها والدها، الفنان التشكيلي أحمد شيحة، بأن ابنته حلا غير محجبة الآن.

حيث قال خلال لقائه في برنامج «حروف الجر» من تقديم الإعلامي يوسف الحسيني عبر إذاعة وقناة نجوم F.M :«حلا لما لبست الحجاب قولتها هيجي يوم حينما يمتلئ إيمانك هتعرفي أن ده لا دخل له بـ الله، ولما عادت ورفعت الحجاب رفعته بدون ما حد يأثر عليها وهي كانت قرأت طن كتب في الموضوع، وهي دلوقتي غير محجبة».