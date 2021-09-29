استمرار أعمال مكافحة سوسة النخيل في الوادي الجديد

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أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن فريق فحص ومكافحة سوسة النخيل بالمديرية يواصل أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء التي ظهرت مؤخراً وأصابت النخيل بمنطقة زراعات النخيل بمنطقة الملاحة وبئر 10 بزمام مركز الخارجة، حيث تمكن فريق المكافحة بالادارة الزراعية بالخارجة من علاج عدد من النخيل المصاب بجانب إستمرار فحص باقي النخيل بالمناطق التي ظهرت بها الإصابة.

وقال «المرسي»، إنه تم مقاومة وعلاج عدد 10 اشجار نخيل ظهرت بهم الإصابة من خلال أجهزة مقاومة السوسة وحقن النخلة المصابة بالمبيدات اللازمة لضمان القضاء على السوسة التي تؤدى إلى تدمير النخلة في حالة الإهمال وعدم المقاومة وذلك من خلال المختصين بفريق الفحص والمكافحة .

وأشار إلى إستمرار فحص النخيل بالمناطق المجاورة للنخلة التي ظهرت بها الإصابة لضمان عدم ظهور إصابات أخرى، بالإضافة إلى توافر كميات من المبيدات اللازمة للمقاومة والأجهزة المستخدمة لمقاومة السوسة والكشف عنها، والتعامل الفورى من قبل فريق الفحص والمكافحة المدرب، في ظل ان سوسة النخيل الحمراء تظهر في أي وقت خلال العام ولابد من الفحص الدورى ورش النخيل لضمان عدم ظهورها والقضاء عليها .