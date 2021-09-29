محافظ الغربية: ننسق مع جامعة طنطا لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

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وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الشكر لجامعة طنطا على التعاون الملموس مع المحافظة في العديد من المجالات وخاصة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وذلك خلال إجتماع مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأشاد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة بجهود محافظ الغربية في تقديم كافة أوجه الدعم لتنظيم عملية تلقي الطلاب للقاح ضد فيروس كورونا المستجد من خلال توفير المزيد من الأجهزة والفريق الفني لتسهيل وتسريع عملية تلقي اللقاح لجميع الطلاب، حيث سيتم دعم الجامعة بفرق وأجهزة إضافية في كليات الآداب والتجارة وحقوق.

وفي كلمته اكد محافظ الغربية إلى أن المحافظة تعمل جنباً إلى جنب مع الجامعة في العديد من المجالات، مشيراً إلى دعم المحافظة وأجهزتها التنفيذية للجامعة في سرعة تلقي جميع الطلاب للقاح، حيث عرض المحافظ مجموعة من الآليات لتشجيع وحث الطلاب على تلقي اللقاح مع بداية العام الدراسي في أكتوبر المقبل.

كما أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بحجم العمل الكبير الذي يتحقق في استكمال منشآت الجامعة وخاصة مستشفى ٩٠٠٩٠٠ بجانب تطوير منظومة التعليم والتعلم خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع الجامعة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خاصة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تقدم الجامعة التعاون المستمر في تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية لأهالي قرى مركز زفتى، مؤكداً على دعمه الكامل لبروتوكول التعاون المشترك والمقترح تنفيذه بين الجامعة ووزارة الإتصالات بهدف إنشاء مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية.

وأضاف رحمي أن المحافظة تحظى من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى بتنفيذ ٦١٤ مشروع بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، بتكلفة تصل إلى ٣ مليار جنيه داخل ٥٤ قرية و٨٨ تابع، ستغير شكل الريف في المركز بأكمله.