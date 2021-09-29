خلال تكريمها بالإسكندرية ..خيرية البشلاوي : أمر صعب إني أكون موضوع لندوة

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شهدت فعاليات اليوم قبل الأخير من فعاليات الدورة 37 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لأفلام البحر المتوسط،ندوة تكريم الناقدة الكبيرة خيرية البشلاوي،أدارتها الصحفية انتصار دردير، وبدأت بفيلم قصير عن مشوارها وأشهر التكريمات التي حصلت عليها.

وقالت خيرية البشلاوي خلال الندوة: مسألة إني أكون موضوع لندوة أمر صعب لأول مرة اخوضه، مقدرش اقول أنا مين، ظلت رحلة عملي ٥٠ سنة تقريبا، حبا في السينما،اشكر انتصار دردير على على كتابها عني «خيرية البشلاوي لا تكذب والا تتجمل»، حياتي فيلم كبير فيه قصص وساسبنس، حب، فلاحة ومتمدنة، ومثقفة، صاحبة فكر.

وتابعت:«أنا مجموعة الأسرة آلتي أنتمي لها، مصرية، أحب انتصر لكل ما هو عادات وتقاليد مصرية، أكون قاسية جدا مع أي مبدع ينتهك المقومات والثقافة المصرية،مسلمة،حرة، أسرتي لا تعرف الآخر،اخويا كان اسمه جورج، أمي كانت تتردد على الكنيسة، أسرتي تومن بالتعليم،زوجي كان مثقف وصاحب مكتبة ضخمة».

