أخبار عاجلة

بريطانيا تعلن السيطرة على حريق نشب بالقرب من مكتب رئيس الوزراء والبرلمان -
وزيرة الصحة: 60 مليون جرعة إجمالي ما تم توريده من «لقاحات كورونا» حتى الآن -
نجم مانشستر سيتي حريص على الانتقال إلى برشلونة -
مجلس المصرى يحيل أحمد رفعت إلى الشئون القانونية -
استاد جهاز الرياضة يستضيف مباراة طلائع الجيش وبيراميدز الودية -
سلة الزمالك تواصل الاستعداد لبطولة «سوبر جلوب» -
هشام حنفى: كيروش كان بامكانة الاستفادة من شريف وافشة أمام ليبيا -
حارس الإسماعيلي يقترب من الانضمام إلى المقاصة -
٣٧ مرشحا لانتخابات نادي طنطا -
أسطورة مانشستر يونايتد السابق يفتح النار إلى سولشاير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

«الداخلية» :إهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية

Print
«الداخلية» :إهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية «الداخلية» :إهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الداخلية اطلاق المرحلة التاسعة عشر من مبادرة «كلنا واحد» للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.. وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، تزامناً مع قرب بدء العام الدراسى الجديد.

قالت الداخلية في بيان اليوم: «إنطلقت فعاليات المرحلة التاسعة عشر من مبادرة كلنا واحد للمشاركة في توفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (gov.eg)، وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من المستجد» .

يأتى ذلك إتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة توافق على تخفيض أسعار تحليل «PCR» لفيروس كورونا (تعرف على الأسعار)

الحكومة توافق على تخفيض أسعار تحليل «PCR» لفيروس كورونا (تعرف على الأسعار)

الخليج يسجل أكثر من 2 مليون و512 آلاف إصابة بفيروس كورونا

الخليج يسجل أكثر من 2 مليون و512 آلاف إصابة بفيروس كورونا

الحكومة توضح حقيقة تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا

الحكومة توضح حقيقة تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا

«صحة حماس»: 8 وفيات و 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا

«صحة حماس»: 8 وفيات و 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا