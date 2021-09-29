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القبض على موظف شهر عقاري مزيف أوهم ضحاياه بإنهاء مصالحهم مقابل أموال

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القبض على موظف شهر عقاري مزيف أوهم ضحاياه بإنهاء مصالحهم مقابل أموال القبض على موظف شهر عقاري مزيف أوهم ضحاياه بإنهاء مصالحهم مقابل أموال

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، انتحل صفة موظفًا بأحد مكاتب الشهر العقاري، للاستيلاء على أموال المترددين على ذلك المكتب بعد إيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط احتيالي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين المترددين على مكاتب الشهر العقاري، منتحلاً صفة موظف بأحد مكاتب الشهر العقاري وقدرته على إنهاء مصالحهم، واستيلائه منهم على مبالغ مالية بزعم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف المتهم وضبطه حال تواجده أمام أحد مكاتب الشهر العقاري بالإسكندرية، وعثر بحوزته على مجموعة من التوكيلات الرسمية العامة بأسماء أشخاص مختلفة، ومبلغ مالي من حصيلة نشاطه الإجرامي.

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وأن تلك التوكيلات خاصة ببعض المترددين على مكتب الشهر العقاري، والمبلغ المالي المضبوط بحوزته حصيلة نشاطه.

المصرى اليوم

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